Видеодопрос Януковича возможен лишь в диппредставительстве Украины в России – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

“По видеоконференции адвокатам (Януковича) неоднократно разъяснялось, что такой допрос возможен, если он прибудет в консульство или посольство для подтверждения личности, и тогда можно проводить следственные действия”, - заявил Горбатюк.

По его словам, украинская сторона неоднократно направляла в РФ соответствующие запросы, но ни на один запрос ответа не было.

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“На сегодняшний день поступил ответ об отказе в экстрадиции Януковича, и поэтому мы будем ставить вопрос о том, чтобы его допросить на территории РФ. Но подчеркиваю - это возможно законным способом только с участием правоохранительных органов государства”, - отметил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Революции Достоинства, а также в совершении ряда экономических преступлений. 21 февраля 2014 года Янукович и сбежал в Россию.