Россия отказала Украине в экстрадиции Януковича – ГПУ

Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. "На сегодняшний день поступил ответ об отказе в экстрадиции Януковича, и поэтому мы будем ставить вопрос о том, чтобы его допросить на территории РФ. Но подчеркиваю - это возможно законным способом только с участием правоохранительных органов государства", – сказал он.

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По словам Горбатюка, в настоящее время сообщено о подозрении бывшему президенту в семи уголовных процессах.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ заявили, что экс-президента Украины Виктора Януковича разыскивает Интерпол по уголовному делу относительно незаконного завладения средствами при строительстве спецлинии связи "Укртелекома".

Ранее сегодня адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный не получал российское гражданство и находится на территории России на основаниях, предусмотренных законодательством этой страны.