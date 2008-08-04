Ющенко: с миру по нитке, и через 4-5 месяцев мы восстановим все утраченное

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Черновицкую область, где примет участие в мероприятиях по ликвидации последствий стихийного бедствия и предоставлению помощи пострадавшему населению.

Как передает корреспондент УНИАН, также в Черновцах В.ЮЩЕНКО примет участие в проводах около 800 детей из пострадавших от наводнения районов на отдых в международный детский центр “Артек”.

Кроме того, Президент посетит наиболее пострадавшие населенные пункты Буковины, а также проведет совещание с руководством области и Черновцов по вопросам ликвидации экологической катастрофы.

Говоря об этой поездке, глава государства также сообщил журналистам в Ивано-Франковской области, что состоится совещание с главами ОГА.

«Мы собираемся с председателями областных госадминистраций со всей Украины и будем определять: кто берется за пшеницу, кто за строительные материалы, кто за тяжелую технику, кто за дорожную технику, - отметил В.ЮЩЕНКО. – С миру по нитке, и вы увидите, что через 4-5 месяцев мы восстановим все утраченное».

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Ивано-Франковской области В.ЮЩЕНКО посещал села, потерпевшие от стихийного бедствия.