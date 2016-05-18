В Геническе прошел митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге, в котором принимают участие крымские татары и местное население, почтили память жертв тоталитарного режима и депортации коренного крымского народа. В мероприятии приняли участие около 350 человек. Присутствовали представители Меджлиса крымскотатарского народа во главе с инициатором блокады Крыма Ленуром Ислямовым, председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, председатель Генической РГА Александр Воробьев и мэр Геническа Александр Кожухов.

Губернатор области зачитал обращение президента Украины к крымским татарам, выразил соболезнования семьям тех, кто пострадал в результате депортации.

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"Сегодня, спустя 72 года, мы видим, что ситуация повторяется. На территории нашего региона крымскотатарский народ нашел убежище, и отсюда вместе с нами продолжает борьбу с оккупантом. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы народу, который фактически выгнали со своих домов, со своей земли, удалось вернуть то, что отобрал агрессор", - заявил Гордеев, выступая перед общиной крымских татар.

Жертв депортации почтили минутой молчания, к памятнику жертвам депортации в память о погибших возложили цветы.

В настоящее время церемония продолжается, после ее окончания участники мероприятия отправятся автопробегом на границу с Крымом, в КПВВ "Чонгар".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходят мемориальные мероприятия по случаю 72-й годовщины депортации крымскотатарского народа.