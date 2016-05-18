В Кремле заявили, что встреча Нуланд и советника Путина "не должна была принести результатов"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, принесла ли встреча Нуланд и Суркова результат, Песков сказал: "Нет, она не должна была принести никаких результатов – это краткий обмен мнениями".

При этом на уточняющий вопрос УНИАН, он добавил, что в ходе переговоров обсуждались "Украина, Донбасс, Минские договоренности".

"Вы знаете, что США не являются участниками "Нормандского процесса", и было принято решение, чтобы делиться информацией, что называется из первых рук, установить такой рабочий механизм обмена мнениями", - отметил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что это переговоры -на уровне внешнеполитических ведомств и о результатах переговоров нужно узнавать в МИД РФ.

Встреча Нуланд с Сурковым прошла в Москве накануне, сегодня она встречалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.