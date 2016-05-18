В Кремле заявили, что встреча Нуланд и советника Путина "не должна была принести результатов"
Встреча помощников госсекретаря США и президента РФ Виктории Нуланд и Владислава Суркова по Украине "не должна была принести никаких результатов - это обмен мнениями".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Отвечая на вопрос, принесла ли встреча Нуланд и Суркова результат, Песков сказал: "Нет, она не должна была принести никаких результатов – это краткий обмен мнениями".
При этом на уточняющий вопрос УНИАН, он добавил, что в ходе переговоров обсуждались "Украина, Донбасс, Минские договоренности".
"Вы знаете, что США не являются участниками "Нормандского процесса", и было принято решение, чтобы делиться информацией, что называется из первых рук, установить такой рабочий механизм обмена мнениями", - отметил Песков.
При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что это переговоры -на уровне внешнеполитических ведомств и о результатах переговоров нужно узнавать в МИД РФ.
Встреча Нуланд с Сурковым прошла в Москве накануне, сегодня она встречалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.