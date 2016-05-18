Нуланд: США не признают итоги выборов на Донбассе, если они пройдут вне Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам переговоров в Москве.

"Мы, как и никто другой в международном сообществе, не признаем результатов выборов на Донбассе, которые противоречат Минским соглашениям, которые бы противоречили украинским законам и стандартам ОБСЕ", - сказала Нуланд.

"То, что группа людей сама решила проводить выборы на Донбассе, не приведет к миру и безопасности. Вместо этого мы призываем их сосредоточиться на подготовке выборов, предусмотренных Минскими договоренностями", - подчеркнула она.

В то же время помощник госсекретаря США сообщила, что в ходе переговоров "очень подробно обсудили все аспекты Минских договоренностей: как мы можем улучшить ситуацию с безопасностью, доступом миссии ОБСЕ; как мы можем продвинуться в выполнении политических обязательств, которые содержатся в "Минске-2", включая подготовку к выборам на Донбассе".

Читайте такжеСМИ рассказали о требованиях Запада провести выборы на Донбассе до конца лета

При этом она подчеркнула, что США хотят видеть выполнение Минских соглашений как можно скорее.

"Настало время "надавить на газ". Это будет благоприятно для мира и безопасности в Украине, хорошо для российско- украинских отношений и для отношений США с Россией. Как говорил президент США: если и когда "Минск-2" будет выполнен, санкции будут сняты. Важно продолжать диалог и пытаться решить эти вопросы вместе", - сказала Нуланд.

Ранее УНИАН сообщал, что после посещения России Нуланд присоединится к секретарю Госдепартамента Джону Керри, который будет находиться 18-20 мая в Брюсселе (Бельгия).