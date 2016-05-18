Экстрадиция Януковича невозможна - адвокаты
11:58, 18 мая 2016Политика
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Адвокаты утверждают, что экстрадировать бывшего президента Виктора Януковича в Украину невозможно, поскольку Интерпол прекратил его международный розыск.
Януковича не могут экстрадировать / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.
"Относительно официальной процедуры экстрадиции... Нет, на сегодняшний день официально нет процессуальной возможности, скажем, экстрадировать Януковича в Украину, поскольку Интерпол отказал и прекратил его розыск", - отметил Сердюк.
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По словам адвоката, Интерпол прекратил розыск в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о политическом преследовании Януковича в Украине. "Что идет вразрез с положениями данной организации", - заявил Сердюк.
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