Экстрадиция Януковича невозможна - адвокаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.

"Относительно официальной процедуры экстрадиции... Нет, на сегодняшний день официально нет процессуальной возможности, скажем, экстрадировать Януковича в Украину, поскольку Интерпол отказал и прекратил его розыск", - отметил Сердюк.

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По словам адвоката, Интерпол прекратил розыск в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о политическом преследовании Януковича в Украине. "Что идет вразрез с положениями данной организации", - заявил Сердюк.