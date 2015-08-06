ГПУ будет требовать экстрадиции Азарова из России
16:48, 06 августа 2015Политика
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Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции бывшего премьер-министра Николая Азарова из России.
REUTERS
Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
«По Азарову у нас готовятся в настоящее время документы, чтобы его экстрадировать из РФ», - заявил он.
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Также Горбатюк сообщил, что «относительно Захарченко у нас есть отказ у Интеропола объявлять в международный розыск, почему-то они видят здесь политические преследования».
Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины официально вызвала экс-президента Виктора Януковича на допрос 11 августа для проведения следственных и процессуальных действий.
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