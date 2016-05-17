Выборы на Донбассе возможны лишь после выполнения Россией Минских соглашений - Бурбак

Об этом заявил Председатель фракции Максим Бурбак, комментируя очередные инсинуации лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Хватит вешать лапшу на уши людям. Официально повторяю неизменную позицию нашей фракции: сначала прекращение Россией боевых действий, освобождение всех заложников, вывод войск оккупанта, полное восстановление суверенитета Украины над границей и всеми территориями Донбасса. И лишь затем политическое урегулирование", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" настаивает на том, что пока Украина не восстановит контроль над этими территориями - никаких выборов там не может произойти.

"Эта позиция "Народного фронта" произносилась десятки раз. Разве что глухой не слышал. Легализация путинского квази-государства на Донбассе не спасет, а разрушит экономику Украины. Все остальное – это лицемерная ложь", - подчеркнул Глава фракции.

"Напомню, что псевдовыборов на оккупированных территориях требуют союзники Юлии Тимошенко из "Оккупационного блока". "Народный фронт" будет защищать украинскую армию, Украину и украинского человека. Пусть об этом помнят предатели и провокаторы, в какие бы овечьи шкуры в этом зале они не маскировались", - резюмировал Максим Бурбак.