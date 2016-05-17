Выборы на Донбассе возможны лишь после выполнения Россией Минских соглашений - Бурбак
Парламентская фракция "Народный фронт" считает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после выполнения Россией Минских договоренностей.
Об этом заявил Председатель фракции Максим Бурбак, комментируя очередные инсинуации лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
"Хватит вешать лапшу на уши людям. Официально повторяю неизменную позицию нашей фракции: сначала прекращение Россией боевых действий, освобождение всех заложников, вывод войск оккупанта, полное восстановление суверенитета Украины над границей и всеми территориями Донбасса. И лишь затем политическое урегулирование", - подчеркнул Максим Бурбак.
Он подчеркнул, что "Народный фронт" настаивает на том, что пока Украина не восстановит контроль над этими территориями - никаких выборов там не может произойти.
"Эта позиция "Народного фронта" произносилась десятки раз. Разве что глухой не слышал. Легализация путинского квази-государства на Донбассе не спасет, а разрушит экономику Украины. Все остальное – это лицемерная ложь", - подчеркнул Глава фракции.
"Напомню, что псевдовыборов на оккупированных территориях требуют союзники Юлии Тимошенко из "Оккупационного блока". "Народный фронт" будет защищать украинскую армию, Украину и украинского человека. Пусть об этом помнят предатели и провокаторы, в какие бы овечьи шкуры в этом зале они не маскировались", - резюмировал Максим Бурбак.