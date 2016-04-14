"Батькивщина" обратится в Конституционный суд относительно незаконности назначения Кабмина

Об этом в эфире на телеканале 112 Украина заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Я хочу сейчас сделать заявление. Партия "Батькивщина" с сегодняшнего дня начинает разрабатывать представление в Конституционный суд относительно незаконности, неконституционности всего, что сегодня произошло в ВР. Или этот междусобойчик вернется к Конституции, законам, регламенту, процедуре, или они не нужны в таком виде стране. Мы обратимся в Конституционный суд. Для этого необходимо 45 подписей народных депутатов, которые не потеряли честь", - отметила она.

Читайте такжеКак в Раде голосовали за отставку Яценюка и премьерство Гройсмана (фоторепортаж)

При этом Тимошенко призвала "Самопомич" и "еврооптимистов" присоединиться к этой инициативе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила спикера парламента Владимира Гройсмана на пост премьер-министра.