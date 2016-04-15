В НФ заявили, что Яценюк не будет баллотироваться в Раду по мажоритарке (видео)
12:07, 15 апреля 2016Политика
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Председатель фракции "Народного фронта" в Раде Максим Бурбак опроверг слухи о том, что лидер партии и экс-премьер-министр Арсений Яценюк в ближайшее время будет баллотироваться в парламент по одному из мажоритарных округов.
REUTERS
"Ни в коем случае", - сказал Бурбак в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.
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Напомним, новая коалиция приняла решение о выдвижении Владимира Гройсмана на должность премьер-министра, об избрании Андрея Парубия на должность спикера, Ирины Геращенко – на должность первого вице-спикера. Остается лишь одна вакантная должность в правительстве. Блок Петра Поршенко не согласовал министра по вопросам здравоохранения.
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