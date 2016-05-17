Рада рассмотрит законопроект об ограничении использования медийной продукции страны-агрессора

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестку дня был включен законопроект, который касается усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения (№4661).

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Среди прочего, в повестку дня депутаты внесли проект закона об освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации близких родственников лиц, которые погибли во время непосредственного участия в антитеррористической операции (№4482).

Также в повестку дня был включен законопроект об основах государственной политики здравоохранения (№2409-А) и законопроект об особенностях имплементации отдельных положений законодательства Европейского Союза относительно обращения лекарственных средств (№4465).

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Кроме того, ВР включила в повестку дня законопроект об организации медицинского обслуживания населения в Украине (№4456).