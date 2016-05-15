Глава Комитета ассоциации Украина-ЕС поздравил украинцев с победой Джамалы
18:57, 15 мая 2016Политика
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Председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович поздравил украинцев с победой Джамалы на конкурсе «Евровидение» в Стокгольме.
REUTERS
«Поздравления @Jamala и Украине с победой в Евровидении 2016! Европа с Украиной и Крымом! #СrimeaIsUkraine», - написал он в Twitter.
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Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.
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