Глава Комитета ассоциации Украина-ЕС поздравил украинцев с победой Джамалы

«Поздравления @Jamala и Украине с победой в Евровидении 2016! Европа с Украиной и Крымом! #СrimeaIsUkraine», - написал он в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.