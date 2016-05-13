Каналу LifeNews запретили задать вопрос Джамале в Стокгольме: "Они не журналисты" (видео)

PR-директор Джамалы Денис Козловский сообщил, что этому российскому телеканалу певица комментировать ничего не будет, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее на сайте LifeNews появилась статья о том, что украинские СМИ, «превратили выступление Джамалы на полуфинале «Евровидение-2016» в политический митинг».

Кроме того, во время телетрансляции «Евровидения-2016» комментаторы российского телеканала «Россия 1» исказили смысл песни «1944», с которой выступала Джамала.

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«Здесь в Европе ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Эта проблема, которая перешла из XX века в наш XXI век», – так комментаторы подвели к выступлению представительницы Украины.

Крымскотатарская исполнительница, представлявшая Украину на «Евровидении-2016» Джамала (Сусана Джамаладинова) 12 мая прошла в финал международного песенного конкурса, который состоится в Стокгольме 14 мая. Она выступает с песней «1944», которая посвящена депортации крымских татар из Крыма.

В финале конкурса Джамала выступит под номером 21.