Украина призывает ООН разработать стратегию противодействия подстрекательству к терроризму.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая 11 мая в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами: противодействие идеологиям терроризма», передает департамент политики и коммуникаций МИД Украины.

Как отмечается в сообщении, в ходе дискуссии он отметил, что вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего государства сопровождается активной пропагандистской кампанией, жертвами которой чаще всего становятся молодежь и дети. Он призвал ООН осудить использование государствами пропаганды нетерпимости, ненависти и идеологии, оправдывающей и поощряющей терроризм, как элемент гибридной войны, а также разработать стратегию противодействия подстрекательству к терроризму.

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Соответствующая стратегия должна включать также меры по предупреждению использования Интернета и социальных медиа для подготовки и привлечения иностранных боевиков-террористов, планирования и финансирования террористической деятельности. Ельченко отметил особую роль жертв терроризма в противодействии радикализации и террористической пропаганде и призвал реализовать инициативу об учреждении Международного дня памяти жертв терактов.

Открытые дебаты Совета Безопасности вызвали большой интерес широкого круга государств-членов ООН. Выступающие отмечали необходимость укрепления международного сотрудничества в целях противодействия терроризму в контексте предотвращения распространения террористическими организациями, в частности ИГИЛ, своей пропаганды в Интернете и с помощью социальных сетей.

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Участники дебатов призвали к разработке всеобъемлющего международного рамочного документа, который содержал бы рекомендации и лучшую практику в сфере противодействия распространению идеологии террористических групп, подчеркивается в сообщении.