Гордость украинской оборонки: "Укроборонпром" показал впечатляющее видео с военной техникой

"Киевский бронетанковый завод - гордость украинской оборонной промышленности. Мощную военную технику, которую производит предприятие "Укроборонпрома", высоко ценят как наши вооруженные силы, так и зарубежные партнеры", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.