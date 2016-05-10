В Грузии демонтировали памятник Сталину, который простоял один день
19:49, 10 мая 2016Политика
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В Грузии, в селе Атени, работники муниципалитета демонтировали незаконно установленный накануне, 9 мая, бюст Иосифа Сталина.
Местные жители не препятствовали демонтажу / radiosvoboda.org
Отмечается, что представители властей напомнили, что в Грузии советская символика, так же, как нацистская и фашистская, запрещена законом и под этот запрет попадают и памятники советским вождям, передает Радио Свобода.
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Местные жители, инициаторы установки памятника, выражали недовольство действиями муниципалитета, но не препятствовали демонтажу.
Ночью только что установленный памятник неизвестные облили красной краской.
Предыдущий памятник Сталину в селе Атени, который простоял там с советских времен более 70 лет, снесли в 2009 году, сразу после принятия в Грузии закона против оккупации».
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