В Грузии демонтировали памятник Сталину, который простоял один день

Отмечается, что представители властей напомнили, что в Грузии советская символика, так же, как нацистская и фашистская, запрещена законом и под этот запрет попадают и памятники советским вождям, передает Радио Свобода.

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Местные жители, инициаторы установки памятника, выражали недовольство действиями муниципалитета, но не препятствовали демонтажу.

Ночью только что установленный памятник неизвестные облили красной краской.

Предыдущий памятник Сталину в селе Атени, который простоял там с советских времен более 70 лет, снесли в 2009 году, сразу после принятия в Грузии закона против оккупации».