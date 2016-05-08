В Новосибирске местные жители требуют убрать все билборды с портретом Сталина

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что в Новосибирске коммунисты установили билборды с портретом улыбающегося Иосифа Сталина, изображенного на фоне участников парада Победы со склоненными у стен Кремля штандартами фашистской Германии. С заявлениями о безнравственности этой акции КПРФ выступили общество "Мемориал", региональное отделение "Яблоко" и местные католики.

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Горожане запустили в интернете сбор подписей под петицией к мэру Анатолию Локотю, который одновременно является первым секретарем новосибирского обкома КПРФ. "Если вам и вашим коллегам по партии Сталин кажется героем и символом победы, то все же стоит помнить, что для многих жителей Новосибирска он символ страшных преступлений против человечности, против будущего нашей страны,- говорится в обращении горожан.- Использование образа Сталина в поздравлении с - Победой - это лучший способ добиться раскола общества и предать память наших предков. Уберите, пожалуйста, портреты Сталина с улиц нашего города", - говорится в ее тексте.

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Напомним, байкерам из "Ночных волков" в Праге устроили коридор позора. Активисты с украинскими и американскими флагами показывали им неприличный жест, скандируя: "чемодан, вокзал, Россия".