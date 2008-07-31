Ющенко выразил свои замечания к изменениям в бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы источники средств, которые будут выделяться на преодоление последствий стихийного бедствия в шести областях нашего государства, были абсолютно реальными, а не привязанными в частности к тем или иным специальным бюджетным поступлениям.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, говоря о внесенном вчера главой государства проекте изменений к бюджету-2008, касающихся решения проблем пострадавших в результате наводнений 23-27 июля регионов.

«Президент специально подчеркивает: мы не должны допустить ситуации, когда выделяется незначительная сумма, а дальше пусть каждый на месте перебивается как может – местная администрация, община или отдельная семья», – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, глава государства сам является участником бюджетного процесса – однако, учитывая огромное количество пострадавших в результате стихийного бедствия людей, он предложил отложить общую дискуссию относительно изменений к бюджету на более поздний срок. «Президент предложил сейчас, поскольку люди ожидают помощи, не делать их заложниками общей широкой бюджетной дискуссии, а внести изменения в бюджет, которые касаются исключительно и только преодоления последствий стихии», – отметил А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что решение Президента внести в ВР свой проект изменений к бюджету связано с необходимостью урегулировать ряд противоречивых моментов, которые есть в предложенном правительством законопроекте. Речь идет в первую очередь о недостаточной сумме, которую Кабмин предлагает выделить для преодоления последствий стихийного бедствия. По расчетам, сегодня для этой цели реально необходимо более 4 млрд. грн.

Кроме того, отметил первый заместитель главы Секретариата, отдельные моменты предложенных правительством изменений «выходят за рамки преодоления кризиса». Идет речь, в частности, о предложении увеличить на 20 млрд. грн. – с целью восстановления и строительства пострадавших дорог – сумму предоставленных госгарантий по обязательствам «Укравтодора» на протяжении 2008 – 2010 годов.

Еще одно замечание касается предложенных правительством дополнительных источников выделения средств, среди которых, – повышение ставок акцизного сбора с произведенных в Украине товаров. В этом контексте А.ШЛАПАК напомнил, что изменение акцизных ставок в середине года запрещено украинским законодательством, а национальные производители уже утверждают, что введение такого налогообложения приведет к фактической тенизации табачного и алкогольного рынков. «Таким образом, мы не получим ожидаемых доходов», – отметил первый заместитель главы Секретариата.

Вместо этого во внесенном Президентом законопроекте предлагается увеличить расходы Госбюджета на 4 млрд. 392 млн. грн., в том числе по общему фонду – на 3 млрд. 636 млн. грн., по специальному фонду – 755 млн. грн. для ликвидации последствий стихийного бедствия на объектах дорожного хозяйства. 3 млрд. 636 млн. грн. дополнительных доходов госбюджета должны быть предусмотрены за счет тех поступлений, которые уже сегодня есть в бюджете от его перевыполнения (на 1 июля эта сумма составляла 9 млрд. грн.).

В соответствии с законопроектом, поданным главой государства, 3 млрд. 90 млн. дополнительных расходов должны быть направлены на отдельную целевую программу и целевые субвенции областным бюджетам пострадавших регионов, 200 млн. грн. – на увеличение резервного фонда.