Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве (фоторепортаж)

11:38, 09 мая 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко утром 9 мая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы в Киеве.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и Киевский городской голова Виталий Кличко.

Также в возложении приняли участие ветераны, представители духовенства и политики.

После возложения цветов оркестр исполнил Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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