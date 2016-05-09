Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и Киевский городской голова Виталий Кличко.

Также в возложении приняли участие ветераны, представители духовенства и политики.

После возложения цветов оркестр исполнил Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.