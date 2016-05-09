Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве (фоторепортаж)
11:38, 09 мая 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко утром 9 мая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы в Киеве.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и Киевский городской голова Виталий Кличко.
Также в возложении приняли участие ветераны, представители духовенства и политики.
После возложения цветов оркестр исполнил Гимн Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
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