Грач вызвался побыть экскурсоводом у отдыхающего Ющенко

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ «настоятельно приглашает» отдыхающего на полуострове Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посетить южнобережный санаторий «Долоссы», где, по данным депутата, грабят имущество и земли.

Об этом говорится в депутатском обращении Л.ГРАЧА, отправленном Президенту в Ялту, на госдачу.

«Настоятельно приглашаю Вас посетить санаторий «Долоссы», который расположен в горах над поселком Массандра, рядом с госдачей, именуемой в народе Сталинской. Я неоднократно отправлял на Ваше имя обращение и депутатский запрос по поводу разграбления имущества и земли, принадлежащие санаторию, который более 80 лет успешно лечит больных туберкулезом и сахарным диабетом. На все мои обращения получил отписки», - говорится в обращении депутата к Президенту, текст которого передан агентству УНИАН.

Л.ГРАЧ заявляет, что В.ЮЩЕНКО нужно убедиться «в беззаконии и коррупции, прежде всего, со стороны Кабинета министров Украины, не принимающего практически никаких мер по защите имущества и земельных ресурсов, принадлежащих государству, а также проследить коррупционные связи, в результате которых это происходит». В этой связи депутат призывает Президента посетить санаторий и встретиться с коллективом и отдыхающими. «Со своей стороны готов лично провести Вам экскурсию по данному «памятнику» украинской действительности, называемой заботой о народе», - говорится в обращении.

При этом Л.ГРАЧ заявляет, что если В.ЮЩЕНКО за время своего отпуска в Крыму не найдет времени «воочию убедиться», что эпидемия туберкулеза не интересует руководство страны, то «несколько тысяч больных туберкулезом в ближайшее время готовы прибыть на госдачу в Мухалатку» к Президенту.

«Надеюсь на государственный подход», - добавляет Л.ГРАЧ.