Грач вызвался побыть экскурсоводом у отдыхающего Ющенко
Санаторий «Долоссы» разворовывают
Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ «настоятельно приглашает» отдыхающего на полуострове Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посетить южнобережный санаторий «Долоссы», где, по данным депутата, грабят имущество и земли.
Об этом говорится в депутатском обращении Л.ГРАЧА, отправленном Президенту в Ялту, на госдачу.
«Настоятельно приглашаю Вас посетить санаторий «Долоссы», который расположен в горах над поселком Массандра, рядом с госдачей, именуемой в народе Сталинской. Я неоднократно отправлял на Ваше имя обращение и депутатский запрос по поводу разграбления имущества и земли, принадлежащие санаторию, который более 80 лет успешно лечит больных туберкулезом и сахарным диабетом. На все мои обращения получил отписки», - говорится в обращении депутата к Президенту, текст которого передан агентству УНИАН.
Л.ГРАЧ заявляет, что В.ЮЩЕНКО нужно убедиться «в беззаконии и коррупции, прежде всего, со стороны Кабинета министров Украины, не принимающего практически никаких мер по защите имущества и земельных ресурсов, принадлежащих государству, а также проследить коррупционные связи, в результате которых это происходит». В этой связи депутат призывает Президента посетить санаторий и встретиться с коллективом и отдыхающими. «Со своей стороны готов лично провести Вам экскурсию по данному «памятнику» украинской действительности, называемой заботой о народе», - говорится в обращении.
При этом Л.ГРАЧ заявляет, что если В.ЮЩЕНКО за время своего отпуска в Крыму не найдет времени «воочию убедиться», что эпидемия туберкулеза не интересует руководство страны, то «несколько тысяч больных туберкулезом в ближайшее время готовы прибыть на госдачу в Мухалатку» к Президенту.
«Надеюсь на государственный подход», - добавляет Л.ГРАЧ.