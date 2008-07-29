Балога: правительство недостаточно финансирует социальные программы

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что финансирование социальных программ из государственного бюджета “выпало” из перечня приоритетных задач Кабинета Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.БАЛОГА пришел к такому выводу по результатам анализа официальной статистики выполнения госбюджета за первое полугодие этого года.

Согласно информации пресс-службы, “хотя на корреспондентских счетах сейчас накоплено около 20 млрд. грн., всего 63 бюджетных программы (7,1% всего количества) финансируются полностью, совершенно не начато выполнение 139 программ, а ассигнование на 50 программ меньше 5% объема, запланированного на этот период.

“Создается впечатление, что единственная задача правительства в бюджетной сфере - это обеспечить красивую цифру поступлений, чтобы вбросить обществу дежурную порцию победных отчетов о наполнении казначейства. Однако бюджет - это не только доходы, но и расходы. А их как раз нет на важные социальные программы по медицине, здравоохранению, безопасности труда, жилищного строительства, науки. Преднамеренно придерживая предусмотренные бюджетом средства, Кабмин наносит ощутимый удар по чувствительным для людей сферам. Руководители местных органов власти, бюджетных учреждений постоянно жалуются на то, что правительство не дает ни копейки на гуманитарные программы, которые должны быть воплощены именно сейчас, а не когда-то, через несколько месяцев. Это резко диссонирует с непрестанными пиар-заявлениями правительственных чиновников о социальной направленности госбюджета», - цитирует пресс-служба слова В.БАЛОГИ.

Глава Секретариата также указывает на то, что за последние месяцы правительство не смогло открыть финансирования по таким программам здравоохранения, как введение инновационных технологий производства технических средств реабилитации инвалидов (на это предусмотрено 100 млн. грн.), преодоление эпидемий туберкулеза и СПИДа, отдельные мероприятия по лечению сахарного диабета. Всего 1/10 часть средств направлена на борьбу с туберкулезом, профилактику и лечение СПИДа, лечение онкобольных. Всего 6,6 млн. из 60,9 млн. грн. выделено на строительство и реконструкцию Национального института рака.

В.БАЛОГА констатирует, что с начала бюджетного года стабильно не финансируются меры по поддержке социальной защиты детей, ни копейки не пошло на дотации работодателям для обеспечения молодежи первым рабочим местом. Заблокировано финансирование программ информатизации образовательных заведений, а на ремонт студенческих общежитий Кабмин «щедро» выделил 400 тыс. из предусмотренных 40 млн. грн., хотя эти работы нужно провести как раз к началу нового учебного года.

“Нуль прочно закрепился в статье расходов на мероприятия по передаче объектов социальной инфраструктуры, которые находятся на балансе угледобывающих предприятий. За полгода лишь на четверть профинансирована программа государственной поддержки шахт, их технического переоснащения и капитального ремонта оборудования. Всего 8 млн. грн. из запланированных 105,2 млн. выделено на охрану труда и повышение уровня техники безопасности на рудниках, в том числе на дегазацию угольных пластов. Наверное, от этой статистики премьера должен пробрать не меньше, чем от экскурсии в шахту. Впрочем, раздавать обещания под вспышки фотокамер намного приятнее, чем подтверждать их на деле”, - заметил В.БАЛОГА.

Особое внимание руководитель президентского Секретариата обратил на состояние финансирования программ в агропромышленном комплексе, который имеет исключительное значение учитывая стремительное вздорожание пищевых продуктов как в нашей стране, так и в мире. В этой отрасли цифры бюджетных расходов также очень далеки от необходимых. В частности, на формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, товарные и финансовые интервенции на аграрном рынке поступило 66 млн. из предусмотренных 1 млрд. 773 млн. грн., то есть 3,7%. На финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий из-за удешевления кредитов выделено 136 млн. из 1 млрд. грн. Крохи от бюджетного пирога перепали селекционерам (800 тыс. из 90 млн.), совершенно не финансируются программы государственного льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков и формирования национальных сортовых ресурсов.

“Кабинет Министров ожидает выгоды от большого урожая, однако на фоне приведенных цифр его расчеты смахивают на обычное ограбление: при минимуме вложений - максимальный результат. Что касается крестьян это, по крайней мере, нечестно. Кроме того, нынешнее копеечное финансирование программ в АПК будет иметь долговременный негативный эффект”, - считает руководитель Секретариата.

В то же время В.БАЛОГА констатировал, что правительство несколько увеличило выделение средств на культурную сферу, хотя темпы ассигнований весьма вялые. “Еще недавно расходы на выпуск книжной продукции по программе «украинская книга», мероприятия по охране культурного наследия были нулевыми, сейчас на эти цели выделено аж по 100 тыс. грн. Программа обеспечения развития и применения украинского языка финансируется всего на 2%, создание музейного комплекса «Художественный арсенал» - на 4,5%. Эти жалкие суммы не дают ни малейшего основания прогнозировать достижение Кабинетом Министров какого-то реального, а не бумажного культурного прорыва», - объяснил он.

Глава Секретариата подчеркнул, что состояние финансирования государственных программ будет оставаться под постоянным контролем Президента. На сегодняшний день есть все основания требовать от правительства отчета относительно бюджетных расходов на социальную сферу. “Нужно популистские лозунги трансформировать в ответственность за сделанное, а точнее - за невыполненные обязательства”, - отметил В.БАЛОГА.