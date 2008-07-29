Эксперты: если украинцы никого не боятся, то зачем им НАТО?

Большинство населения Украины не поддерживают членство Украины в НАТО, ведь не осознает наличия внешних угроз национальной безопасности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия” Андрей ГИРНЫК сегодня на презентации результатов исследования «Безопасность Украины – вероятные угрозы», проведенного Фондом «Демократические инициативы».

Согласно данным социологического опроса, 23% населения Украине считает внешние угрозы территориальной целостности государства «маловероятными» или «почти невероятными».

«Если украинцы никого не боятся, то, действительно, зачем им НАТО? Ведь не от кого защищаться», - пояснил результаты исследования А.ГИРНЫК.

В свою очередь эксперт по проблемам национальной безопасности Евгений ЖЕРЕБЕЦКИЙ заметил, что такое отношение населения к внешним аспектам национальной безопасности государства является свидетельством определенной неграмотности общества, которое не соответствует реальному положению вещей. «Также не может не тревожить деятельность некоторых экспертов, которые делают заказные выводы о якобы отсутствии вокруг Украины внешних угроз. В действительности это не так», - сказал Е.ЖЕРЕБЕЦКИЙ.