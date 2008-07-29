Президент направил в ВР законопроект о чрезвычайной ситуации в 6 областях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду Украины законопроект об объявлении чрезвычайной экологической ситуации в 6 областях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, как напоминает пресс-служба, Президент Украины своим указом от 28 июля №682 объявил отдельные территории в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях зонами чрезвычайной экологической ситуации.

В то же время учитывая, что в соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 6 Закона Украины «О зоне чрезвычайной экологической ситуации», такой указ утверждается парламентом, Президент обратился к ВР с предложением утвердить Указ №682/2008 и внес на ее рассмотрение проект Закона «Об утверждении Указа Президента Украины «Об объявлении отдельных территорий Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей зонами чрезвычайной экологической ситуации».

Президент просит рассмотреть этот законопроект в определенные законодательством сроки.

Законопроект в парламенте будет представлять министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, на четверг, 31 июля, назначена внеочередная сессия Верховной Рады, которая должна рассмотреть вопрос преодоления последствий стихийного бедствия.

*** В западном регионе Украины в период с 23 по 28 июля в результате сильных ливней было подтоплено свыше 40 тыс. жилых домов, 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных, 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано - 6 тыс. 105 чел., отселено - 13 тыс. 703 чел.