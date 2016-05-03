В МВД рассказали, сколько продлится усиленный режим работы полиции

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Шкиряк отметил, благодаря высокопрофессиональной и эффективной работе правоохранительных органов 2 мая в Одессе все прошло спокойно.

"Но никто не расслабляется, рука всегда на пульсе. Впереди 8-9 мая. В эти даты не исключены очередные попытки провокаций со стороны российских спецслужб и их сателлитов в Украине - деструктивных антигосударственных политических сил", - говорится в сообщении.

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По его словам, это касается не только Одессы, но и других регионов Украины.

"Впрочем, украинские правоохранители полностью готовы к таким вызовам и немедленно окажут жесткую и адекватную реакцию на любые попытки дестабилизации ситуации внутри страны. Оперативные и контртеррористические меры МВД и СБУ продолжаются. Нами будет сделано все, чтобы не допустить и предотвратить возможные провокации", - заверил советник министра внутренних дел.