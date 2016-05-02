Часть сил Нацгвардии и полиции останутся в Одессе по 10 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня поздно вечером на экстренном брифинге.

Он отметил, что прибывшие ранее в Одессу бойцы размещены на базах в черте города и в пригороде.

Как отметил Саакашвили, накануне, 1 мая, он посетил места дислокации военных и полицейский, поздравил их с Пасхой.

"Это отличные мотивированные ребята", - сказал Саакашвили. Отметив, что на него произвели хорошее впечатление бойцы полка "Азов".

Он подчеркнул, что некоторым не понравилось присутствие "Азова" в городе.

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"Люди, которым не нравятся украинские военные, не должны жить в Украине… Подавляющее большинство одесситов встретили ребят радушно, с энтузиазмом и благодарили за обеспеченный покой", - заявил глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе общественный порядок обеспечивали более 3 тыс. правоохранителей, из которых половина – прибывшие силы из Киева и других регионов Украины.