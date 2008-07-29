Добкина допрашивали 3 часа

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному относительно незаконного обращения наркотических средств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В частности, по данным правоохранительных органов, сегодня на 10.30 в Главное следственное управление МВД Украины М.ДОБКИН был вызван на допрос в качестве свидетеля по возбужденному уголовному делу относительно незаконного оборота наркотических средств. После проведенного допроса около 13.40 М.ДОБКИН отбыл из МВД Украины.

При этом в ДСО напоминают, что в производстве Главного следственного управления МВД Украины находится уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с материалами этого дела, в причастности к незаконному распространению наркотических средств подозревается секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС.

Также Г.КЕРНЕС является фигурантом еще трех уголовных дел, добавили в ДСО.