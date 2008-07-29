Тимошенко сегодня снова летит в Ивано-Франковскую область

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила вчера журналистам около полночи, возвращаясь из Винницкой области.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в Ивано-Франковске планирует провести совещание с представителями властей шести пострадавших от наводнения областей.

Как сообщалось, по данным МЧС, в период с 23 по 28 июля в западном регионе Украины было подтоплено 40 тыс. 601 жилой дом, 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных, 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Всего с начала проведения работ спасено 2 тыс. 758 человек, эвакуировано - 6 тыс. 105 человек, отселены - 13 тыс. 703 человека.

Подразделениями МЧС осуществляется доставка населению продуктов питания, питьевой воды и медикаментов, транспортировка потерпевших из зоны подтопления в лечебные заведения, при этом активно привлекаются плавающие транспортеры, а также вертолеты, которыми осуществляются облеты пострадавших районов, проводятся обследования с воздуха газопроводов, линий электропередач, мостов, автомобильных и железнодорожных путей.