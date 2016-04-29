Боевиков к "параду" готовят командиры полка российского президента - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.

«Продолжаются мероприятия по подготовке к проведению военного парада в частях и соединениях 1 и 2 АК ВС РФ. Для тренировки парадных расчетов привлекаются командиры подразделений президентского полка службы коменданта московского Кремля Федеральной службы охраны РФ», - говорится в сообщении.

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Украинская разведка также сообщает, что 28 апреля для проверки готовности парадных расчетов группировки российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины в г. Донецк прибыл полковник ВС РФ Филякин, заместитель командира полка – начальник военного лагеря президентского полка службы коменданта московского Кремля ФСО РФ».