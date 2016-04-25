В Кремле заступились за "военный парад" в "ДНР" 9 мая

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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При этом он отметил, что не «в курсе рекомендации ОБСЕ» не проводить парад в Донецке.

«Вы знаете, в целом наше отношение к Дню победы, оно последовательное и хорошо известное. Это касается многолетней традиции, это касается исторической памяти», - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, что парад тяжелой военной техники у линии соприкосновения является нарушением Минских соглашений, Песков сказал: «Нюансы, связанные с калибрами пушек, я не могу больше конкретизировать. Я не владею всеми деталями. Относительно самого факта проведения парада победы – не думаю, что кто-то может рекомендовать этого не делать».

Сегодня российские государственные информагентства сообщили, что главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что парад с участием военной техники пройдет в «ДНР» 9 мая, несмотря на заявления Киева и миссии ОБСЕ. Он добавил, что в параде будет задействовано больше техники, чем в прошлом году.

Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что использование военной техники на параде нарушит Минские соглашения. Украина также заявила, что расценит проведение боевиками 9 мая «парада военной техники» как грубое нарушение Минских соглашений.