Расследовать дело об антигосударственной деятельности Медведчука поручено СБУ - Генпрокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“Расследование поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Мы (Генпрокуратура) осуществляем процессуальное руководство”, - сказал Куценко.

Отвечая на вопрос, почему ГПУ внесла в ЕРДР соответствующие данные и начала расследование в отношении Медведчука только после решения суда, Куценко отметил, что в ходе предыдущей проверки не было найдено оснований, но депутат Андрей Левус оспорил и доказал суду, что такие основания есть, и суд принял решение.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру возбудить дело против Медведчука. По словам депутата от "Народного фронта" Левуса, это было сделано по его обращению.

Впоследствии ГПУ во исполнение этого решения суда открыла производство против Медведчука.