Суд обязал ГПУ открыть дело против кума Путина Медведчука

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Андрей Левус.

"Сегодня своим решением Печерский суд обязал ГПУ открыть уголовное производство в отношении фактов антигосударственной деятельности Медведчука. Правоохранители должны внести данные в ЕРДР и начать расследование", - пишет Левус.

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По его словам, 5 апреля было подано депутатское обращение относительно Медведчука и его организации "Украинский выбор" с требованием расследовать его причастность к сепаратизму, государственной измене и финансированию терроризма, однако прокуратура сочла недостаточно обоснованными поданные факты и отказывались возбудить дело.

"Сегодня через Печерский районный суд мы смогли добиться наконец правильного решения. Судья Батрин признала бездеятельность ГПУ и вынесла постановление, согласно которому правоохранители должны расследовать факты, изложенные в моем заявлении", - подчеркнул Левус.