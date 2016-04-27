Главы МИД Украины и Китая договорились о шагах для либерализации визового режима

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом шла речь во время их переговоров, состоявшихся в ходе визита Климкина в Китай.

«Стороны договорились о практических шагах с целью существенной либерализации визового режима между двумя государствами», - говорится в сообщении.

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Также китайская сторона подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Сторонами было выражено убеждение, что стратегические отношения между Украиной и Китаем не зависят от третьих сторон, отметили в МИД.

Кроме того, главами внешнеполитических ведомств согласован график ближайших двусторонних контактов, в частности в рамках подготовки к очередному заседанию Межправительственной украинско-китайской комиссии.

В ходе переговоров также было рассмотрено состояние и перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов.

Министр иностранных дел Китая выразил поддержку участия Украины в китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Стороны отметили общие подходы относительно необходимости реформирования Совета безопасности ООН с целью утверждения его эффективной роли в современных условиях, проинформировали в МИД.