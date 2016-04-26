"Не так легко от меня избавиться": Шустер прокомментировал запрет на работу в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам возле Киевского центра занятости.

“Это целиком направленная акция”, - отметил Шустер.

При этом телеведущий отметил, что это является следствием политического давления, которое началось давно против него.

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В то же время Шустер заявил, что нечто подобное происходило с ним, когда он работал в России.

“Я это уже проходил в России, но там лишили вида на жительство, поэтому надо было сразу уезжать. А в Украине вид на жительство остался, и я имею право находиться на территории Украины 90 дней, потом выезжать и возвращаться. Поэтому не так легко от меня избавиться”, - сказал Шустер.

По его словам, эту акцию против него намеренно развернули накануне Пасхи, поскольку многие люди уезжают отдыхать, поэтому их внимание не будет приковано к этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.

Государственная служба занятости сообщила, что разрешение гражданину Канады Шустеру было аннулировано на основании подачи работодателем документов, содержавших недостоверные данные.