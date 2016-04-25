Порошенко: необходимо изменить законодательство, чтобы новые честные люди могли прийти в прокуратуру

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Мы говорим не о личности, мы говорим о смене системы. Один человек, даже если он будет очень талантлив, ничего не изменит, поэтому мы должны обеспечить, чтобы (были внесены) те изменения в законодательство, которые позволят новым, свежим, честным людям прийти в систему прокуратуры», - заявил президент.

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«Мы не получим эффективных шагов в борьбе с преступностью, если мы не сможем с 2 тыс. грн поднять заработную плату, потому что все остальное будет бесполезным», - считает Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина президентом с должности генерального прокурора.

3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении Шокина.

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21 апреля председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявил, что президент рассматривает как минимум 4 кандидатуры на должность генерального прокурора.