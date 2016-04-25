Порошенко призывает "здоровые силы" ВР принять изменения в Конституцию в части правосудия

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Очень важно, чтобы символ справедливости – судебная система, чтобы также наконец-то парламент принял это решение и проголосовал конституционные изменения (в части правосудия - УНИАН), позволяющие перезагрузить судебную систему, позволяющие убрать судейскую неприкосновенность, чтобы можно было проводить эффективную борьбу с коррупцией в судах. В том числе удовлетворить желание 30-40% судей уйти на пенсию, и чтобы судейская система была полностью обновлена», - сказал Порошенко.

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«Я убежден в том, что здоровые силы украинского парламента смогут это сделать», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 февраля предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".