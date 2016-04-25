Порошенко выступает против назначения заместителей генпрокурора по политическому принципу

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Комментируя предложения фракций коалиции о том, чтобы должности заместителей генпрокурора разделить по политическому принципу, президент заявил, что «эта система не имеет шансов на прохождение через парламент, она не соответствует Конституции Украины».

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«На сегодняшний день мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить прозрачный принцип комплектации и реформирования всей системы прокуратуры», - сказал Порошенко.

Как известно, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук заявил, что на заседании фракции 18 апреля народные депутаты обсуждали возможность делегировать на должность первого заместителя генерального прокурора нынешнего заместителя министра юстиции Наталью Севостьянову и народного депутата Дмитрия Сторожука.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина президентом с должности генерального прокурора.

3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении Шокина.

21 апреля председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявил, что президент рассматривает как минимум 4 кандидатуры на должность генерального прокурора.