Порошенко заявляет, что договорился с Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко
21:48, 24 апреля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритме и сроках освобождения украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
REUTERS
Об этом он сообщил интервью украинским телеканалам.
«Впервые во время этого разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным 18 апреля - УНИАН) мы получили свет в конце тоннеля: была достигнута договоренность об алгоритме решения этой проблемы, была достигнута договоренность о предварительном сроке. Я об этих сроках рассказал и маме, и сестре (Савченко - УНИАН), и тем представителям, которые занимаются координацией этих действий», - заявил президент.
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