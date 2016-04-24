Порошенко заявляет, что договорился с Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко

Об этом он сообщил интервью украинским телеканалам.

«Впервые во время этого разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным 18 апреля - УНИАН) мы получили свет в конце тоннеля: была достигнута договоренность об алгоритме решения этой проблемы, была достигнута договоренность о предварительном сроке. Я об этих сроках рассказал и маме, и сестре (Савченко - УНИАН), и тем представителям, которые занимаются координацией этих действий», - заявил президент.

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