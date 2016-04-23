Российский политолог рассказала, что заставило Путина похоронить идею "Новороссии"

15:36, 23 апреля 2016
Война
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Санкции Запада и сопротивление украинцев заставили Путина похоронить идею "Новороссии".

REUTERS

Об этом в интервью Online.ua рассказала российский политолог и публицист, ведущий исследователь Института Брукингса (Вашингтон) Лилия Шевцова.

Она отметила, что любой российский лидер, функционирующий в системе самодержавия, не смог бы равнодушно наблюдать за бегством Украины.

"Отрыв" Украины был равнозначен ампутации важного элемента российской государственности. Украинский Майдан подтвердил, что Россия — все еще не пост-империя, а недораспавшаяся, подмороженная в своем распаде империя", - считает российский политолог.

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При этом она рассказала, что в Кремле была надежда на то, что Запад "проглотит" аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе.

"Думаю, что если бы Путин знал, что произойдет, то, наверное, ограничился бы только "Крымнашизмом". Я имею в виду и санкции Запада, и сопротивление украинцев, что заставило похоронить идею "Новороссии", - подытожила Шевцова.

Ранее один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.

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