МИД поблагодарил Папу Римского за благотворительную акцию в поддержку Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Выражаем глубокую благодарность главе католической церкви за его призыв к благотворительной акции, которая состоялась 24 апреля. Благодарим папский Совет «Cor Unum» и национальные Конференции епископов за организацию и поддержку кампании по сбору средств в государствах Европы», - говорится в сообщении.

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«Рассматриваем эту благотворительную инициативу как важный жест солидарности всех европейцев с украинским народом и мощный сигнал в поддержку нашего государства в решении актуальных внутри- и внешнеполитических вызовов, вызванных российской военной агрессией», - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Папа Римский Франциск объявил о своей инициативе 24 апреля собрать по католическим приходам Европы гуманитарные средства для нужд пострадавшего населения в Украине. Отдельные представители Ватикана подчеркнули, что благодаря понтифику тема «забытой» войны вернулась в центр внимания западного общества.