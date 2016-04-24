МИД поблагодарил Папу Римского за благотворительную акцию в поддержку Украины
В Украине приветствуют общеевропейскую гуманитарную инициативу Папы Римского Франциска по сбору средств в государствах Европы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«Выражаем глубокую благодарность главе католической церкви за его призыв к благотворительной акции, которая состоялась 24 апреля. Благодарим папский Совет «Cor Unum» и национальные Конференции епископов за организацию и поддержку кампании по сбору средств в государствах Европы», - говорится в сообщении.
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«Рассматриваем эту благотворительную инициативу как важный жест солидарности всех европейцев с украинским народом и мощный сигнал в поддержку нашего государства в решении актуальных внутри- и внешнеполитических вызовов, вызванных российской военной агрессией», - добавили в МИД.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля Папа Римский Франциск объявил о своей инициативе 24 апреля собрать по католическим приходам Европы гуманитарные средства для нужд пострадавшего населения в Украине. Отдельные представители Ватикана подчеркнули, что благодаря понтифику тема «забытой» войны вернулась в центр внимания западного общества.