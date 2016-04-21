ЕС ожидает прогресса в украинских реформах после "нескольких месяцев" простоя - Хан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хан сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Важно, чтобы новое правительство сделало как можно больше в течение первых 100 дней. Очень важно продолжить усилия, направленные на осуществление реформ, и продолжить те меры, которые уже были начаты в прошлом, и необходимо показать определенное движение вперед после нескольких недель или даже месяцев, когда Украина не двигалась вперед. Важно показать настроенность и готовность давать результат", - заявил Хан.

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Комиссар ЕС подчеркнул необходимость обеспечения поддержки малых и средних предприятий.

"Мы готовы предоставить Украине помощь для усиления и расширения торговли с Европейским Союзом, и обеспечить выход на европейский рынок малых и средних предприятий", - заявил Хан.

В то же время он подчеркнул, что "в течение первых 100 дней необходимо продемонстрировать реальный прогресс в устранении санитарных и фитосанитарных барьеров в торговле, и в частности, что касается торговли продуктами животного происхождения".

"Правительство должно обеспечить надлежащий бизнес-климат. Необходимо осуществлять реальные шаги для борьбы с коррупцией, которая является одной из главных препятствий для международного бизнеса", - сказал Хан.

В частности, в этой связи предусмотрена программа поддержки в размере 15 миллионов евро.