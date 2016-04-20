Глава Еврокомиссии: европейские институты чрезмерно вмешиваются в частную жизнь людей

Такое мнение выразил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В своем выступлении он признал, что ЕС вмешивается в слишком большое количество вопросов, которые могли бы решаться на уровне суверенных правительств его членов, передает Росбалт. Эти слова рассматриваются в контексте ведущейся в Великобритании общественной полемики по поводу предстоящего в июне референдума о членстве страны в ЕС.

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Один из противников продолжения пребывания Великобритании в Евросоюзе министра юстиции Майкл Гоув, выступил с речью, явно перекликающейся с высказываниями Жана-Клода Юнкера. По его словам, выход страны из состава ЕС стал бы экономическим освобождением всего континента. Британия могла бы остаться членом Европейской зоны свободной торговли и не платить торговые тарифы. Это, по его мнению, позволило бы сохранить доступность европейских рынков для британского экспорта и одновременно освободило бы британскую экономику от оков европейской бюрократии, которая обходится в миллиарды фунтов ежегодно.

Однако противники выхода Великобритании из ЕС заявили, что подобные заявления не выдерживают никакой критики, и что на заключение новых соглашений о торговле с ЕС могут уйти долгие годы.

Накануне министерство финансов в Лондоне опубликовало свой прогноз финансовых последствий такого выхода, согласно которому валовой внутренний продукт страны сократится к 2030 на 6%. Такой прогноз авторы 200-страничного доклада, который пока официально не опубликован, приводят, исходя из варианта, при котором Евросоюз заключит с Великобританией такое же торговое соглашение, как с Канадой.

Ожидается, что в этом случае сокращение ВВП будет эквивалентно падению годового дохода каждой британской семьи на 4,3 тыс. фунтов (примерно $6 тыс.).

При этом отмечается, что заключение торгового договора с Евросоюзом в случае выхода из него ("канадский" вариант) будет для Великобритании не самым выгодным, но и не самым проигрышным сценарием.