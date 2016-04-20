Экс-президент Freedom House назвал особый статус отдельных районов Донбасса плохой идеей

Об этом заявил бывший президент Freedom House Дэвид Крамер, отвечая на вопрос о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, передает ЛІГА.net.

"Я думаю, что Верховная Рада должна полностью отвергнуть законодательство по вопросам особого статуса отдельных районов Донбасса. Это плохая идея, и русские вообще не должны вмешиваться в дело выборов в этом регионе. Если Украина решит, что сложились хорошие условия для проведения выборов, тогда да, пускай будут выборы", - отметил Крамер.

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Он считает, что вопроса о местных выборах вообще не должно было быть в Минских договоренностях. "Если не обеспечена возможность для внутренне перемещенных лиц и беженцев для принятия участия в голосовании, то мы уже наперед знаем, какими будут результаты, − они будут в пользу РФ. Так что это все бессмысленно, по моему мнению", - подчеркнул Крамер.

По его словам, Минский процесс имел очень много изъянов с самого начала. "Россия вообще не выполняет каких-либо условий по этим договоренностям. А вся вина вешается на Украину, потому что она не приняла законодательства о специальном статусе. Я думаю, что пришло время, чтобы откровенно признать это", - добавил Крамер.

Напомним, ранее Грызлов заявлял, что голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с принятием поправок в закон о придании особого статуса Донбассу.