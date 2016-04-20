Экс-президент Freedom House назвал особый статус отдельных районов Донбасса плохой идеей
Верховная Рада должна отвергнуть законодательство по вопросам особого статуса отдельных районов Донбасса.
Об этом заявил бывший президент Freedom House Дэвид Крамер, отвечая на вопрос о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, передает ЛІГА.net.
"Я думаю, что Верховная Рада должна полностью отвергнуть законодательство по вопросам особого статуса отдельных районов Донбасса. Это плохая идея, и русские вообще не должны вмешиваться в дело выборов в этом регионе. Если Украина решит, что сложились хорошие условия для проведения выборов, тогда да, пускай будут выборы", - отметил Крамер.
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Он считает, что вопроса о местных выборах вообще не должно было быть в Минских договоренностях. "Если не обеспечена возможность для внутренне перемещенных лиц и беженцев для принятия участия в голосовании, то мы уже наперед знаем, какими будут результаты, − они будут в пользу РФ. Так что это все бессмысленно, по моему мнению", - подчеркнул Крамер.
По его словам, Минский процесс имел очень много изъянов с самого начала. "Россия вообще не выполняет каких-либо условий по этим договоренностям. А вся вина вешается на Украину, потому что она не приняла законодательства о специальном статусе. Я думаю, что пришло время, чтобы откровенно признать это", - добавил Крамер.
Напомним, ранее Грызлов заявлял, что голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с принятием поправок в закон о придании особого статуса Донбассу.