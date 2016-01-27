Представитель РФ в контактной группе в Минске вновь настаивает на особом статусе для Донбасса

Об этом заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА Новости.

"Должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для придания особому статусу постоянной основы по "формуле Штайнмайера", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 января после последнего заседания Контактной группы в Минске Кучма заявил, что без прекращения огня и возвращения Украине контроля над государственной границей на Донбассе нельзя говорить об изменениях в Конституцию страны.

30 декабря 2015 года в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" сообщили, что рабочая подгруппа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы до конца января 2016 должна определить модальности проведения выборов на Донбассе.