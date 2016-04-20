Послы G7 призвали Гройсмана продолжать программы МВФ и борьбу с коррупцией

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки" по случаю назначения нового премьер-министра Украины, которое размещено на официальном сайте Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

"Мы хорошо знаем премьер-министра Владимира Гройсмана и с нетерпением ждем начала работы с ним. Сейчас очень важно, чтобы новый премьер-министр возглавлял сильное, объединенное, ответственное и ориентированное на реформы правительство", - говорится в заявлении.

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"Мы также призываем его продолжать ранее согласованные программы МВФ, и первоочередное внимание уделять борьбе с коррупцией", - отмечается в заявлении.

В связи с этим послы стран - членов Группы Семи выразили готовность поддержать новое правительство Украины в его усилиях для достижения этой цели.

Напомним, 14 апреля Рада назначила состав нового Кабмина, который возглавил Гройсман.