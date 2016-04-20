Рада рассматривает изменения в закон о соцзащите чернобыльцев и регулирование наружной рекламы (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, этот документ устраняет дискриминационное отношение к гражданам, которые принимали участие в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях и военных учениях с применением ядерного оружия.

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Кроме того, сегодняшняя повестка дня также предусматривает назначение внеочередных местных выборов.

Среди законопроектов, которые планируются для включения в повестку дня сессии, в частности, законопроект об основах государственной политики здравоохранения.

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Также среди вопросов информационной политики - постановление об обеспечении всестороннего применения закона "О доступе к публичной информации" при информировании общественности об осуществляемой Нацбанком политики рефинансирования.