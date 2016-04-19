В Кремле не конкретизируют сроки решения судьбы Савченко и россиян Александрова и Ерофеева

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

«Мы вчера сказали: единственная формулировка, которой мы бы хотели ограничить, - это то, что обсуждалась судьба Савченко и обсуждалась судьба российских граждан - двух, которые вчера были осуждены. Также мы вчера сообщили, что к Савченко будет допущен генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону. Пока что это вся информация, которую мы готовы предоставить по результатам этого разговора», - сказал Песков.

При этом он не смог ответить на вопрос, как быстро могут развиваться события.

Читайте такжеАдвокат Савченко подчеркнул принципиальную разницу между ее делом и делом ГРУшников

В то же время на вопрос УНИАН о сроках принятия решения по Савченко и россиянам Песков ответил: «Мы пока не даем каких-либо объяснений, в каком ключе обсуждалась судьба и российских граждан, и украинской гражданки. Мы пока не говорим об этом».

Кроме того, Песков уточнил, что в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и поднимались «другие вопросы двустороннего характера».

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Порошенко в телефонном разговоре с Путиным призвал немедленно освободить Савченко. Также стороны обсудили вопросы приговоренных в Украине к 14 годам заключения российских военнослужащих Ерофеева и Александрова. Кроме того, была достигнута договоренность о безотлагательном допуске к Савченко генконсула Украины в Ростове-на-Дону. В связи с ухудшением здоровья Савченко Порошенко призвал допустить к ней украинских или немецких врачей.

Читайте такжеСавченко требует применить к себе Конвенцию о передаче осужденных лиц - письмо