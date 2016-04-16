Вооруженные формирования Приднестровья провели военные учения в 10 км от границы Украины

Контролируемые со стороны Российской Федерации вооруженные формирования самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики провели военные учения с боевыми стрельбами в 10 км от украинской границы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"1-15 апреля этого года на военном полигоне в районе н.п. Афанасьевка (Дубоссарский р-н., 10 км от границы Украины) проведены тактические учения с боевой стрельбой вооруженных формирований самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Участвовали около 400 военнослужащих из состава 1 (Тирасполь), 2 (Бендеры), 3 (Рыбница) и 4 (Дубоссары) отдельных мотострелковых бригад, 1 отдельной зенитной артиллерийской бригады (Тирасполь) и 1 отдельного танкового батальона (Владимировка)", - отмечается в сообщении разведки.