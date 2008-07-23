Тимошенко обещает, что шока и стрессов с газом не будет

Украинское правительство пришли к компромиссу с "Газпромом" относительно ценовой политики на российский газ, который поставляется в Украину на следующий год.

Об этом в среду на заседании правительства заявила премьер Юлия Тимошенко, комментируя результаты переговоров.

"Мы нашли подходы к ценообразованию на природный газ относительно следующего года. Я могу сказать, что мы нашли компромисс по концепции формирования цены", - сказала она.

Вместе с тем она сказала, что окончательная цена на газ для Украины будет сформирована после окончания переговоров "Газпрома" с Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном.

"Могу сказать, что, так как это и было договорено во время моего визита в Москву, приведение цены на газ к рыночным ценам для Украины будет осуществлено в течение нескольких лет постепенно. Стрессов и шока не будет", - сказала она.

"И я думаю, что этот как раз и есть слаженная работа двух правительств, Украины и России, и "Нафтогаза" и "Газпрома", - добавила Тимошенко.

Украинская правда