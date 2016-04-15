Без полицейской миссии ОБСЕ местные выборы на Донбассе невозможны - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

Министр, комментируя заявление российского президента, что наблюдателей ОБСЕ необходимо вооружить, сообщил, что "это было наше предложение".

"Я активно отстаивал его во время последней встречи в "нормандском формате" в Париже", - сказал Климкин.

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"Без полицейской миссии ОБСЕ вообще трудно говорить об обеспечении безопасности выборов. Наблюдатели, которые будут приезжать и смотреть, каким образом вообще проходит предвыборный процесс, будут приезжать от Бюро по демократии и правам человека. Они, конечно, будут без оружия, но сама миссия ОБСЕ, по нашему мнению, должна быть вооруженной. Иначе каким образом она будет способна выполнять свои функции? Иначе любая провокация против этой миссии сразу завершается тем, что предвыборный процесс не может развиваться дальше", - подчеркнул министр.